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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

وفاة المصمم البريطاني تيرينس كونران صاحب سلسلة «هابيتات»

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:34 م
المصمم البريطاني
المصمم البريطاني تيرنس كونران
وكالات
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توفي المصمم البريطاني الشهير تيرنس كونران المتعدد المواهب المعروف بتأسيسه سلسلتي "هابيتات" و"ذي كونران شوب" إضافة إلى الكثير من المطاعم ومجموعات الأثاث، السبت عن 88 عاما على ما أعلنت عائلته.

وقالت العائلة في بيان "لقد توفي بسلام اليوم في منزله في بارتون كورت"، مشيدة بدوره كـ"شخص صاحب رؤية عاش حياة ومسيرة مهنية استثنائيتين".

وقد أسس هذا المصمم وهو أب لخمسة أبناء، إمبراطورية حقيقية باتت تضم 50 متجرا من سلسلة "هابيتات" وسلاسل توزيع عدة في بريطانيا، بينها "نكست" و"مذركير"، من دون إغفال إطلاقه الكثير من المطاعم قبل بيعها لاحقا.

وشكل النمط التجاري الذي اعتمده مصدر إلهام لشركات أخرى حذت حذوه، إذ سارت مجموعة "ايكيا" السويدية الشهيرة على خطى كونران مع تقديم منتجات أقل كلفة، إلى أن اشترت في نهاية المطاف سلسلة "هابيتات" سنة 1992 قبل أن تعيد بيعها.

ووضع كونران بصماته على مواقع بارزة عدة في لندن، بينها دارة "بيبندوم" الشهيرة وهي المقر السابق لشركة "ميشلان" الفرنسية المصنعة للإطارات، أو متحف التصميم "ديزاين ميوزيم" الذي كان مؤسسه ومموله الرئيسي.

وقالت العائلة: إن "تأسيس متحف التصميم (ديزاين ميوزيم) كان أحد أكثر الانجازات التي شكلت مصدر فخر له"، واصفة كونران بأنه "مدافع شرس عن أهمية تعليم الأجيال الشابة على الصناعات الإبداعية".

وأضافت: "السير تيرينس أفاد بالكامل من حياته اللافتة ولطالما أكد أن عمله لا يشبه البتة الوظيفة، فكل ما كان يقوم به في عمله التجاري كان بدافع المتعة".

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