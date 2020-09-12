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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأب بطرس دانيال يزور الفنان جمال يوسف

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:35 م
الأب بطرس دانيال
الأب بطرس دانيال
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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زار الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، اليوم السبت، الفنان جمال يوسف بمنزله.

جدير بالذكر أن جمال قد أعلن مؤخرًا إصابته بمرض سرطان البلعوم، وطلب دعوات الجميع ليعبر هذه المحنة.

ووجه الأب بطرس دانيال الشكر للإعلامية لميس سلامة التي قامت بإعداد هذه الزيارة والفنانة لقاء الخميسي، ونعمان حكيم، وميشيل ماهر رفقاء هذه الزيارة.

وأعرب الفنان جمال يوسف عن سعادته بهذه الزيارة التي رفعت كثيرًا من روحه المعنوية وسعادته بمحبة أصدقائه والجماهير التي لم تكف عن السؤال عنه والدعاء له عبر وسائل التواصل الإجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الزيارة لها كبير الأثر في رفع معنوياته واستمراره في تحدي المرض.

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