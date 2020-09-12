حبس عصابة سرقة «التوك توك» فى الأميرية

أمرت نيابة الأميرية، اليوم السبت، بحبس ٣ عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة التكاتك بمنطقة الأميرية، كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هم بهاء. م، جمال.ع، أحمد.ك، عاطلين، وأقروا بإرتكابهم وقائع سرقة التكاتك بهدف بيعها بمنطقة الأميرية، كما أقروا بسرقتهم ٣ تكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع وعمل توصيلات كهربائية، كما أقروا ببيع التوك توك الواحد بمبلغ ١٣ ألف جنيه وأنفقوهم على أغراضهم الشخصية.كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة الأميرية، تفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.