مصر ترسل طائرتي مساعدات إلى السودان

واصلت مصر تكثيف رحلات الجسر الجوى لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب السودانى الشقيق فى محنته الحالية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التى اجتاحته خلال الآونة الأخيرة.وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتين إلى مطار الخرطوم محملتين بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى الشقيق.وأعرب المسئولون فى دولة السودان عن عميق الشكر والامتنان للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبهم فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدين أن جسر المساعدات يعد فى أصله جسرا للمحبة والترابط التاريخى بين مصر والسودان.يأتى ذلك انطلاقًا من دور مصر المحورى بإعتبارها الشقيقة الكبرى الداعمة لكافة دول القارة السمراء خاصة فى أوقات المحن والأزمات.