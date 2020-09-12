غلاب: تسهيلات التصالح بمخالفات البناء فرصة ذهبية للمصريين

قال النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، إن القيادة السياسية دائما ما تظهر حكمتها فى قيادة الملفات التى تهم المواطن المصري بمراعاة ظروف محدودي الدخل وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، وهو ما ظهر جليا فى ملف التصالح بمخالفات البناء، بتعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيها بكافة محافظات مصر.جاء ذلك فى تصريحات له اليوم السبت، مؤكدًا أن مواصلة التسهيلات في ملف التصالح بمخالفات البناء، يؤكد جدية الدولة نحو الإصلاح والتغلب على كافة الإشكاليات التى تقف عائقا أمام المواطنين لإنهاء التصالح فى مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن مراعاة ظروف الأهالي بالريف خطوة محل تقدير من جموع المواطنين تجاه القيادة السياسية التى تراعي فى ظل الإصرار على الإصلاح ظروف المواطنين بكافة المستويات.ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مثل هذه التسهيلات بالإضافة إلى التسهيلات السابقة ذات الصلة بالمستندات والأوراق المقدمة، من شأنها أن تشجع المواطن وتحميه من أي مغالاة فى الأسعار، وتحقق الأهداف النبيلة التى تسعى من أجلها الدولة فى الأساس من حيث الاستقرار والحفاظ على أموال المواطنين والاستفادة من المرافق ورفع قيمة العقارات المملوكة للأهالي.واختتم حديثه بالتأكيد على أن ملف البناء العشوائي له العديد من التداعيات السلبية على المجتمع المصري، التعامل معه بحسم أصبح ضروري حرصا علي مستقبل الأجيال القادمة، موضحًا أن القانون مع التسهيلات اليومية له فرصة ذهبية لجميع المواطنين وعلى الجميع أن يدركها.