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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تتخذ تدابير احترازية لمجابهة مخاطر السيول

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:50 م
المهندسة جيهان عبد
المهندسة جيهان عبد المنعم
مصطفى عبدالله
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وجّهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة؛ لمجابهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة التى تشهدها بعض المحافظات خلال موسم الشتاء.

وأكدت نائب محافظ القاهرة ضرورة التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري، وتشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة، للتأكد من مدى جاهزيتها.

وأصدرت نائب المنطقة الجنوبية تعليماتها بضرورة المرور ومتابعة أعمال تجهيز مخرات السيول وبالوعات صرف مياه الأمطار والعمل على جاهزيتها وتطهيرها قبل بدء موسم السيول، نظرًا لتسريب كميات كبيرة من التراكمات داخل شبكة الصرف الصحى مع مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه والعمل على جاهزيتها.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن هناك تنسيقا مع التمركزات بغرف عمليات الأحياء وغرفة عمليات المنطقة والمحافظة، لمجابهة الأمطار حال حدوثها واستغلال كل الإمكانيات المتاحة.

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