وفاة المخرج السينمائى على رجب

توفي منذ قليل، المخرج السينمائي علي رجب إثر إصابته بأزمة صحية طارئة ولم تعلن أسرته حتى الآن عن مكان تشييع الجنازة أو العزاء.ولد علي رجب عام 1964 في منطقة الظاهرية بالإسكندرية درس بكلية التجارة ثم التحق بالهندسة ليتخرج فى جامعة الإسكندرية عام 1987 عشق السينما منذ الدراسة لذلك هجر الهندسة، واتجه إلى الفن فعمل مساعد إخراج لفترة طويلة مع المخرجة إيناس الدغيدي وظهر في مشهدين في فيلم دانتيلا وكذلك في مشهد في فيلم كشف المستور لعاطف الطيب.من أهم أعماله:صايع بحر.خالتي فرنسا.كركر.بلطية العايمة.شجيع السيما.الأجندة الحمراء.سيد العاطفي.