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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعقيم قطاع الكهرباء وجهاز التعمير لمواجهة تفشي كورونا بمطروح

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:49 م
تعقيم قطاع الكهرباء
تعقيم قطاع الكهرباء
ياسمين شعيب
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أعلن وجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن تعقيم وتطهير قطاع الكهرباء ومبنى جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ضمن خطة المدينة لأعمال التعقيم والتطهير للمصالح الحكومية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

أكد «عبدالرازق» استمرار تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسي مطروح بالتّمركزات الثابتة شرقًا وغربًا وجنوبًا القادم من سيوة، إضافة إلى حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب.

وأشار إلى زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بالقري، بالتزامن مع الموجة الثانية للفيروس إضافة إلى وضع ملصقات للتعرف على طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعية المواطنين، إضافة إلى رش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءً.

أوضح رئيس مدينة مرسى مطروح بأن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين؛ لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات على رقم 0464935266 - 0464933158.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع درجات الاستعداد للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.
تعقيم قطاع الكهرباء وجهاز التعمير لمواجهة تفشي كورونا بمطروح
تعقيم قطاع الكهرباء وجهاز التعمير لمواجهة تفشي كورونا بمطروح
تعقيم قطاع الكهرباء وجهاز التعمير لمواجهة تفشي كورونا بمطروح
تعقيم قطاع الكهرباء وجهاز التعمير لمواجهة تفشي كورونا بمطروح
تعقيم قطاع الكهرباء وجهاز التعمير لمواجهة تفشي كورونا بمطروح
تعقيم قطاع الكهرباء وجهاز التعمير لمواجهة تفشي كورونا بمطروح

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