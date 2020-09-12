الداخلية تمد فترة قبول خريجي الحقوق بكلية الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة فتح باب التقدم للطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق للالتحاق بكلية الشرطة، حتى يوم 17 سبتمبر 2020.وقدمت لهم فرصة الحصول على درجة الماجستير، ويؤهل الملتحقين بها علميًا وبدنيًا ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات الأمنية ومزودين بالقيم الانضباطية والأخلاقية لأداء رسالة الأمن السامية.