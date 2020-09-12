مباحثات مصرية - إفريقية حول مركز إعادة الإعمار ما بعد النزاعات

استقبل السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم السبت، عبدالله ديوب، مدير مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، خلال زيارته إلى القاهرة، وذلك في حضور السفير كريم شريف، نائب مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية بوزارة الخارجية، حيث تناول اللقاء آخر المُستجدات في مالي والتفاعلات الإقليمية المتصلة بها وخصوصًا بعد فرض العقوبات الأخيرة عليها.



كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتشغيل مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي تستضيف القاهرة مقره، وأهمية العمل على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة في هذا الصدد خلال الفترة القادمة لكيفية تفعيل المركز بما يستجيب مع المتطلبات العاجلة لإعادة الإعمار والتنمية في عدد من الدول الإفريقية وفي مقدمتها جنوب السودان وكذا دول الساحل والصحراء.



وشهد اللقاء كذلك تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول الترشيحات والوظائف الشاغرة في الاتحاد الإفريقي وسبل تعزيز تواجد الخبرات المصرية في المنظمة، فضلًا عن الاستعدادات الجارية لعقد القمة التنسيقية السنوية بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، وكذا التحضيرات الجارية للقمة الإفريقية الأوروبية.



ومن جانبه، أشاد "ديوب" بالدعم المصري للجهود الإفريقية لمكافحة وباء "كوفيد-19" والمساعدات التي قدمتها وتقدمها مصر في هذا الإطار، حيث نقل شكر "موسى فقيه"، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، للحكومة المصرية في هذا الصدد.