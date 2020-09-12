الخارجية البحرينية: القضية الفلسطينية محور أساسي لتحقيق السلام

أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، السبت، أن الاتفاق مع إسرائيل يركز على التعايش السلمي.واعتبر الزياني في تصريحات لقناة العربية، أن الاتفاق مع إسرائيل يحقق الاستقرار والازدهار، لافتا أن السلام خيار استراتيجي للأمة.ووصف اتفاق السلام بين المملكة البحرينية وإسرائيل، بالقرار التاريخي والشجاع، قائلا:" تطوير العلاقات يسهم في استقرار المنطقة".تابع الوزير البحريني:"القضية الفلسطينية محور أساسي لتحقيق السلام ولأجل ذلك يجب العمل على إنقاذ منطقة الشرق الأوسط من مخاطر الابتعاد عن السلام".وكان وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني قد أكد الجمعة، أن معاهدة السلام مع إسرائيل خطوة واقعية لمواجهة التحديات الاستراتيجية وحماية المصالح الوطنية للبلاد.