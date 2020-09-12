رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا تكرم الفائزين بالجوائز التقديرية والتشجيعية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:59 م
الدكتور مجدي سبع
الدكتور مجدي سبع
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
كرّم الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، السبت، أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية وجائزة التميز فى الأداء، وكذلك الحاصلون على جوائز الجامعة لأحسن رسالة ماجستير ودكتوراه لعام 2019- 2020 بواقع 18 جائزة.

قال الدكتور كمال عكاشة إن التكريم شمل أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة الجامعة التشجيعية وهم الدكتورة نجاة سيد محمد الشماع، الأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب، والدكتورة لمياء حمودة الجارحي، الأستاذ المساعد بقسم الجلدية والتناسلية بالكلية والدكتور محمد أسامة طموم، المدرس بقسم الأنف والأذن والحنجرة وذلك في مجال العلوم الطبية، والدكتورة أميرة صلاح عاشور الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات في مجال الهندسة، بجانب الدكتورة نهال عاطف محمد صلاح الدين، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم الحاصلة على جائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الأساسية، والدكتور نادر المليجى الأستاذ المتفرغ بقسم جراحة التجميل بكلية الطب والحاصل على جائزة التميز في الأداء الجامعي.

شمل التكريم الحاصلين على جائزة أفضل رسالة دكتوراه وهم الدكتورة شيماء محمد خطوة المدرس بكلية الصيدلة والدكتورة أميرة أسامة محمد المدرس بكلية الصيدلة وذلك في مجال العلوم الطبية، والدكتورة فيروز رمضان عبدالباري، المدرس بكلية التربية والدكتورة مي أسامة إبراهيم الأخصائية الاجتماعية بكلية الآداب في مجال العلوم الإنسانية، والدكتور أيمن رمضان عطية، المدرس بكلية العلوم والدكتور عبدالعزيز السيد عبدالعزيز المدرس بكلية الزراعة في مجال العلوم الأساسية والهندسية والزراعية.

أضاف أن التكريم شمل الحاصلين على جائزة أفضل رسالة ماجستير وهم: رشا السعيد الشيخ المدرس المساعد بكلية الصيدلة والسيدة ندى نبيل مختار المدرس المساعد بكلية الصيدلة في مجال العلوم الطبية، وإسراء الحسيني أحمد معلم الرياضيات بوزارة التربية والتعليم وعمرو توني علي الباحث بقسم المناهج وطرق التدريس في مجال العلوم الإنسانية، ومحمود أبوالمجد محمد سليم المدرس المساعد بكلية الزراعة والسيد إسماعيل عبدالعزيز إسماعيل المدرس المساعد بكلية الهندسة في مجال العلوم الأساسية والهندسية والزراعية.

موضوعات متعلقة

إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي

ترحيل صالح جمعة لقسم الجيزة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله

براتب 3000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

الصور

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

الأكثر قراءة

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

أيام زمان

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

خيل وكلب وتماثيل وعقود فرعونية.. أغرب هدايا السادات للفنانين والرؤساء

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

وفاة المصمم البريطاني تيرينس كونران صاحب سلسلة «هابيتات»

الاثنين.. القمر يتعامد على الكعبة ويقترن مع «الزهرة»

موعد وشروط تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية

مواعيد القطارات اليوم السبت 12-9-2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ جادالحق على جاد الحق.. الرجل الذى لم تُغّير المناصب فيه شيئًا
المزيد

الثقافة

ذكرى الرحيل الأبدى

«القدس في الشعر العربي المعاصر».. ملف خاص ببيت الشعر بالأقصر

مجدى نجيب وطلال حيدر يفوزان بجائزة فؤاد حداد للشعر العامي

فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر بمكتبة القاهرة الكبرى