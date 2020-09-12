توزيع 3 آلاف شهادة أمان على المرأة المعيلة بحى الأسمرات
السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:31 م
مصطفى عبداللهطباعة
يقوم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتوزيع 3 آلاف شهادة أمان فئة 500 جنيه على المرأة المعيلة بحي الأسمرات، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساء يوم غد.
وتأتي مبادرة محافظة القاهرة بحي الأسمرات في إطار سعى المحافظة لرفع العبء عن المرأة المعيلة حسب توجيهات الإدارة السياسية.
وتأتي مبادرة محافظة القاهرة بحي الأسمرات في إطار سعى المحافظة لرفع العبء عن المرأة المعيلة حسب توجيهات الإدارة السياسية.