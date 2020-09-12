توزيع 3 آلاف شهادة أمان على المرأة المعيلة بحى الأسمرات

يقوم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتوزيع 3 آلاف شهادة أمان فئة 500 جنيه على المرأة المعيلة بحي الأسمرات، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساء يوم غد.وتأتي مبادرة محافظة القاهرة بحي الأسمرات في إطار سعى المحافظة لرفع العبء عن المرأة المعيلة حسب توجيهات الإدارة السياسية.