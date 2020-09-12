كيف دعمت الدولة المواطن في إجراءات التصالح على مخالفات البناء؟

أعلنت الحكومة عن تسهيلات جديدة أمام المواطنين بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء، والتي تتضمن تخفيض رسوم مبالغ التصالح إلى الحد الأدنى، بالإضافة إلى مد فترة التصالح، بهدف التيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم.وتضمنت التسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا التصالح بأقل مستندات ممكنة، وإمكانية حصول المخالف على استمارة 3، والتي بموجبها يتم وقف أي قرار إزالة، لأن القانون في الأساس يهدف إلى حماية ملكية المواطنين الذين وقعوا في فخ شراء العقارات المخالفة أو البناء على أراض زراعية.في هذا الصدد أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تخفيض رسوم ومبالغ التصالح على مخالفات البناء في الريف بما يعادل 50 جنيها للمتر، وهو ما يعني وصول مبلغ التصالح إلى الحد الأدنى.كما أشار "مدبولي" إلى أنه تم تسهيل إجراءات التصالح على المواطنين عن طريق قبول أي أوراق تقدم للتصالح، حتى وإن كانت غير كاملة تعد طلب تصالح، فضلًا عن إعطاء مهلة شهرين بعد 30 سبتمبر لاستكمال أوراق التصالح.واتساقًا مع ذلك أكد محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة وفرت مؤخرًا مزيد من التسهيلات للمواطنين للتصالح على مخالفات البناء، وأبرزها قبول أي أوراق خاصة بالتصالح وعدم اشتراط استكمالها.وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه تم مد فترة التصالح مدة شهرين لحين استكمال كافة الأوراق اللازمة للتصالح على مخالفة البناء مع المواطنين، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.وذكر أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان أن الحكومة سمحت بسداد قيمة المخالفات بعد تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء ولكن بشرط عدم استخراج نموذج 3 للمخالف، والذي يضمن عدم أخذ أي إجراءات ضد العقار المخالف، على أن يحصل عليه المواطن بعد دفع المبلغ؛ للتأكد من جدية التصالح في المخالفات.فيما أشار وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إلى أن حجم العقارات المخالفة التي تم بناؤها في الفترات الماضية كان لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والناتج المحلي للدولة، وذلك بسبب عدم تحقيق الموازنة في الموازنة ولكن بعد تطبيق الإجراءات الجديدة للتصدي لمخالفات البناء ستخلق فرصًا جديدة لارتفاع العائد الاقتصادي للدولة.وأكد خبير الاقتصاد أنه من المتوقع أن تحقق مصر رقمًا قياسيًا ومركزًا متقدمًا على مستوى الاقتصاد العالمي، جراء القضاء على مخالفات البناء وتنفيذ قرارات التصالح، والتي بدورها تؤثر بشكل ملحوظ على نمو الناتج المحلى واقتصاد الدولة ككل.من جهته أوضح عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن البناء العشوائي في الدولة يؤثر على المجتمعات ويحرم المواطنين من حياة آدمية لما له من تأثير سلبي على البينية التحتية وكافة المرافق والخدمات، على أن يتم توجيه مبالغ التصالح التي تم تحصيلها من المواطنين؛ لتطوير البنية التحتية ومناطق العشوائيات.وأكد "خطاب" أن الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح قدمت كل التسهيلات الممكنة أمام المواطنين المقبلين على التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الدولة تقبل حاليًا أي أوراق مقدمة للتصالح لعرضها على اللجان المخصصة لذلك حتى وإن لم تكن كاملة، فيما تم إطلاق صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي أي استفسارات من قبل المواطنين.