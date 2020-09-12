ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا بنسبة 2.4%

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19 في الولايات المتحدة بنسبة 2.4 %، حتى أمس الجمعة، مقارنة بنفس الوقت أمس، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.وزادت الاختبارات التي أجرتها الولايات المتحدة بنسبة 2.4 %، أي أعلى من متوسط النسبة اليومية مقارنة بالأسبوع الماضي، وهي 0.9 %.وسجلت ولاية ماسا شوسيتس أكبر عدد من الاختبارات أمس، حيث بلغ إجمالي الاختبارات بالولاية 2.91 مليون، بزيادة 52%.كما تم تسجيل 6.45 مليون حالة مؤكدة و193 ألفا و28 حالة وفاة في أمريكا بسبب الفيروس.