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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«علمية كورونا»: 20% احتمالية حدوث موجة ثانية للفيروس بشرط

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:39 م
الدكتور حسام حسني
الدكتور حسام حسني
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن احتمالية وجود موجة ثانية من فيروس كورونا لا تتخطى 20%، إذا التزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية الوقائية من الفيروس.

وأوضح حسنى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة تعمل على توفير كل ما هو جديد من لقاحات وأدوية لعلاج فيروس كورونا للمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد الفئة الأكثر احتياجات بأخذ الأمصال واللقاحات.

وأكد حسني أن عامل الوقت مهم فى علاج كافة حالات فيروس كورونا، لافتا إلى أن كثيرا من العلاجات والبروتوكولات التى يتم التعامل بها مع حالات الإصابة بالفيروس تحدث نتائج جيدة إذا تم علاج المصاب في حالة مبكرة، ومن الممكن أن نفس البروتوكول لا يحدث نتائج جيدة إذا كانت الحالة متأخرة.

وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع ما يقرب من 9 وسائل علاجية، وجميعها كانت نتائجها مبشرة، وسيتم عرضها في الخارج، ثم سيتم عرض هذه النتائج في مصر، مضيفا أن مصر كان لها تجربة رائدة فى التصدي لفيروس كورونا وفي البروتوكولات العلمية التى تم استخدامها، حيث قامت بعمل عدد من الأبحاث عن هذه التجارب.

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