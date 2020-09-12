باكستان والولايات المتحدة تبحثان التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس أركان الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، اليوم السبت، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية كنيث إيف ميكنزاي، خلال زيارته الجارية إلى باكستان، التعاون العسكري المشترك بين البلدين.وأفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية بأن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - البيئة الجيواستراتيجية والأمن الإقليمي والتعاون العسكري بين الولايات المتحدة وباكستان، إلى جانب عملية السلام والمصالحة في أفغانستان والوضع في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.