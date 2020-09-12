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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

10 آلاف جنيه غرامة لوكيل مرشح في انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:06 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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أخلت نيابة ثانٍ الإسماعيلية سبيل المواطن محمد عثمان وكيل أحد مرشحي مجلس الشيوخ بالإسماعيلية بكفالة 10 آلاف جنيه بعد التأكد من عدم صحة شكواه الرسمية ضد نزاهة القضاة المقيمين على متابعة ومراقبة انتخابات الشيوخ بالمحافظة.

ونشر عثمان بثًا مباشرًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شكّك فيه في نزاهة القضاة المشرفين على الانتخابات وسير العملية الانتخابية، وجزم بعدم وجود مستشار بأحد اللجان ووجود أمين شرطة بما هو مخالف للقانون.

وأكدت التحريات عدم صحة بلاغه بشأن عدم وجود المستشار بأحد اللجان الانتخابية بمدرسة الشهداء الابتدائية ووجود أمين شرطة، حيث توجهت لجنة من اللجنة العليا للانتخابات لفحص الشكوى داخل المدرسة برئاسة المستشار سامى عبدالرحيم رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالإسماعيلية.

وقرر المستشار شادي محمد، رئيس النيابة ولجنة مدرسة الشهداء الابتدائية، أنه لا صحة لوجود لجان أخرى بالمدرسة، وبالفحص تبين عدم صحة الشكوى وبالاطلاع على توزيع اللجان بمحافظة الإسماعيلية تبين أن المدرسة لا يوجد بها غير لجنة فردية، وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها السابق.

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