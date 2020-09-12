«إحنا معاكو».. وزيرة التضامن تطمئن على متطوعى «رسالة» (فيديو)

جابت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أرجاء مقر جمعية رسالة للأعمال الخيرية، خلال افتتاحها لمبنى الشهيد أحمد منسي اليوم السبت، للتعرف على أنشطتها، ورافقها الدكتور شريف عبدالعظيم مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة وعدد من المسئولين والمتطوعين بالجمعية.واطمأنت وزيرة التضامن على متطوعي الجمعية من خلال الأنشطة المختلفة المقدمة وعلى رأسها "المشروعات الطبية، القوافل الطبية، معارض الدعاية، مشاريع الخير، مساعدات الأسر الفقيرة، محو الأمية، ملابس مستعملة، بنك الفقراء، أطفال قيد الحياة، إعمار المساجد، قوافل داخلية" وغيرها العديد.وفي سياق متصل، نظمت جمعية رسالة ظهر اليوم السبت حفل افتتاح فرع الشهيد أحمد منسي بمقرها في الدقي تخليدًا لذكراه، بحضور وزيرة التضامن.