رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«إحنا معاكو».. وزيرة التضامن تطمئن على متطوعى «رسالة» (فيديو)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:02 م
نيفين القباج
نيفين القباج
زينب صبحي - آية سالم
طباعة
جابت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أرجاء مقر جمعية رسالة للأعمال الخيرية، خلال افتتاحها لمبنى الشهيد أحمد منسي اليوم السبت، للتعرف على أنشطتها، ورافقها الدكتور شريف عبدالعظيم مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة وعدد من المسئولين والمتطوعين بالجمعية.

واطمأنت وزيرة التضامن على متطوعي الجمعية من خلال الأنشطة المختلفة المقدمة وعلى رأسها "المشروعات الطبية، القوافل الطبية، معارض الدعاية، مشاريع الخير، مساعدات الأسر الفقيرة، محو الأمية، ملابس مستعملة، بنك الفقراء، أطفال قيد الحياة، إعمار المساجد، قوافل داخلية" وغيرها العديد.

وفي سياق متصل، نظمت جمعية رسالة ظهر اليوم السبت حفل افتتاح فرع الشهيد أحمد منسي بمقرها في الدقي تخليدًا لذكراه، بحضور وزيرة التضامن.

موضوعات متعلقة

عماد الدين حسين يكشف سر اختيار موقع مؤتمر «مدبولي» عن مخالفات البناء

الأوقاف تعلن افتتاح 71 مسجدًا.. الجمعة

في افتتاح الدوري الإنجليزي.. صلاح يحتفل بـ«الهاتريك» على طريقة مؤمن زكريا

إجراء تحليل مخدرات لـ«صالح جمعة».. والنيابة تبدأ التحقيق

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة توجه بعلاج الطفلة «مكة» على نفقة الدولة

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

الأوقاف تعلن افتتاح 71 مسجدًا.. الجمعة

إنفوجراف

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

«كامب البرلس».. مشروع شبابى ينظم رحلات سياحية لكفر الشيخ

وصول أسرة المخرج علي رجب لإلقاء نظرة الوداع عليه (صور)

العثور على حطام سفينة نازية غرقت قبالة السواحل النرويجية

1400 إجراء للحماية الاجتماعية فى العالم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

إشارة مرور

سوهاج تطلق كتاب «مشاهير وأعلام المحافظة»

أَبِى، يَا أَبِى

انطلاق حفل افتتاح معرض «اسكتش» بجاليري بهلر (صور)