روسيا: سنرد على أي عقوبات يمكن فرضها بسبب واقعة نافالني

أعلنت روسيا اعتزامها الرد على أي عقوبات يمكن فرضها عليها على خلفية واقعة تسميم المعارض ألكسي نافالني.وفي تصريحات لمحطة تليفزيون (روسيا1) الحكومية، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "سنرد بطبيعة الحال، ولا يمكن أن يبقى الأمر دون رد فعل".وأضاف لافروف أن مبدأ المعاملة بالمثل لم يتم إلغاؤه في العلاقات الدولية، لكنه لم يوضح طبيعة ردود الفعل التي يمكن لبلاده أن تتخذها.وكانت الخارجية الروسية أعلنت مؤخرا أن روسيا تتعرض "لهجمات لا سبب لها" وتتعرض لـ"حملة تضليل" يجري استخدامها كذريعة لتدابير عقابية جديدة.يشار إلى أن هناك حديثا منذ أيام عن فرض عقوبات على روسيا بسبب تسميم المعارض البارز، ومن هذه العقوبات وقف مشروع «نورد ستريم 2» لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.غير أن ألمانيا تركت مستقبل المشروع مفتوحا حتى الآن.ويتصاعد الضغط الدولي على موسكو من أجل البدء بإجراء تحقيقات في واقعة نافالني الذي كان تعرض لانهيار على رحلة طيران داخلي في روسيا في العشرين من أغسطس الماضي، تم نقله بعدها إلى مستشفى في أومسك في سيبيريا، وبعد إلحاح من أسرته تم نقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج في مستشفى شاريتيه في برلين، وقد استرد وعيه منذ بضعة أيام.وتعتبر الحكومة الألمانية، بعد فحوص في معمل خاص تابع للجيش الألماني، أن من الثابت بما لا يدع مجالا للشك أن نافالني تعرض للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك، الذي تم تطويره في العهد السوفيتي.في المقابل، ينفي الكرملين بشكل قاطع أي ضلوع في الواقعة، وأعلن استعداده للتعاون على الصعيد الدولي لكشف ملابسات الواقعة.