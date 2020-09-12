الخارجية البحرينية والإسرائيلية تؤكدان على المضي قدمًا في اتفاق السلام

أجرى وزير الخارجية البحريني الشيخ الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي.وأكد وزيرا خارجية البحرين وإسرائيل، وفقا لقناة العربية، خلال الاتصال الهاتفي على أهمية المضي قدمًا بالعلاقات بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن توصل إسرائيل ومملكة البحرين إلى اتفاق تاريخي لإقامة علاقات كاملة بينهما.وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي توتير: "الدولة العربية الثانية التي تبرم اتفاق سلام مع إسرائيل في 30 يوما".