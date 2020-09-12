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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف ملابسات فيديو ترويع شاب لآخر بـ«كلب شرس»

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:17 م
كلب شرس
كلب شرس
مريم جبل- عمرو المزيدى
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في إطار جهود وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما التي يتم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى خلفية تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يتضمن تواجد أحد الأشخاص ممسكًا بيده "كلبًا" ويقوم بالعدو خلف شخص آخر، ما آثار فزعه.

وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت بدائرة مركز شرطة الحامول بمحافظة كفرالشيخ، وتبين أن مالك الكلب «طالب- سن 19، مقيم بدائرة المركز»، وأن الشخص الآخر «طالب- سن 19»، مقيم ببندر الحامول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأطراف وبحوزة الأول الكلب ومناقشتهما حول المقطع، أقرا بأنهما أصدقاء وأن ما حدث بينهما كان على سبيل الدعابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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