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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نادى التجديف بأسوان يحقق المركز السادس ببطولة الجمهورية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:30 م
نادي التجديف بأسوان
نادي التجديف بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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حقق نادي التجديف بأسوان، المركز السادس ببطولة الجمهورية، بإجمالى ١٥ ميدالية برونزية وميدالية تذكارية لمشاركة النادي لأول مرة في بطولة الجمهورية المفتوحة الأولى للتجديف بالعلمين الجديدة، والتي أقيمت خلال الفترة من 9 حتى 11 ‪سبتمر الماضي.

جاء ذلك بمشاركة 15 ناديا، حيث مثل نادي التجديف أكبر بعثة مكونة من 27 لاعبا ولاعبة، ورئيس البعثة إيهاب زارع نائب رئيس مجلس إدارة النادي، والمدير الإداري محمد عمران وبقيادة المدرب الكابتن حمادة يسري.

كما اشترك النادي في 23 سباقا متنوعا، هي فردي وزوجي مزدوج وزوجي بدون دفة، ورباعي بدفة ورباعي بدون دفة، ورباعي مزدوج المجداف والقارب الشاطئ براعم وناشئين، وتحت ٢٣ ومتقدم وخفيف الوزن رجال وسيدات متقدم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وحضور عمر النوري مدير البطولة رئىس الاتحاد المصري للتجديف، وجمال عبدالقادر رئيس منطقة إسكندرية للتجديف.

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