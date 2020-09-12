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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تستمع لأقوال المجنى عليه فى حادث صالح جمعة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:37 م
صالح جمعة
صالح جمعة
محمد عيسى
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استدعت النيابة العامة بجنوب الجيزة، المجني عليه في واقعة دهسه تحت عجلات سيارة صالح جمعة لاعب النادي الأهلي.

وقال المجني عليه إنه تصالح من قبل مع اللاعب وتم تسجيل التصالح في الشهر العقاري وأبدى رغبته في التصالح أمام النيابة العامة.

وتجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، تحقيقاتها مع صالح جمعة لاعب النادي الأهلى، في قضية سابقة والمتهم فيها بدهس شاب بالجيزة.

وتعود وقائع القضية لشهر مارس الماضى، واستعجلت النيابة العامة في الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول تلك القضية المتهم فيها لاعب الأهلي، بدهس شاب بسيارته، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكانت نيابة القاهرة قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيل صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات؛ في اتهامه بالتسبب فى تهشيم سيارتين أثناء قيادته سيارته بمنطقة الزمالك، إلا أن اللاعب لم يفرج عنه حتى الآن، وذلك لأنه صادر قرار بضبطه وإحضاره على ذمة قضية دهس شابا فى الجيزة، والتى ما زالت تحقيقاتها جارية نيابة قسم الجيزة.

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