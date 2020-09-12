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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير النقل يتفقد غدًا محور سمالوط ومحطة سكة حديد المنيا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:29 م
الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير
المنيا ـ على حسين
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يجري الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، صباح غد الأحد، زيارة لمحافظة المنيا، حيث سيكون في استقباله اللواء أسامة القاضي، محافظ الإقليم، وذلك لتفقد محطة سكة حديد المنيا، ومحور سمالوط الحر على النيل شمال المحافظة.

ويتكون محور سمالوط الحر من 32 كوبري، تشمل كوبري أعلى نهر النيل وكوبري أعلى السكة الحديد وترعة الإبراهيمية، بالإضافة إلى 16 نفقا على الطرق المحلية المتقاطعة مع مسار المشروع، و2 بربخ علي المجاري المائية المتقاطعة مع مسار المشروع، وأعمال طرق ومداخل بطول 22 كم.

وسيربط المحور بين الطريق الصحراوي الشرقي «القاهرة– أسوان» والطريق الصحراوي الغربي «القاهرة– أسوان» مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي «القاهرة- أسوان» عند مدينة سمالوط، بطول إجمالي 26 كم وعرض 21 مترًا، وبتكلفة إجمالية تصل إلي 1.450 مليار جنيه، بحيث يكون محورا حرا، كما يسهم في توفير الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، وتسهيل حركة التنقل والتجارة بين محافظات الصعيد.

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