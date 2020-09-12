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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: بدء تطبيق «مودة» كمتطلب تخرج بالجامعات

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:45 م
عمرو عثمان
عمرو عثمان
ولاء جمال
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قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي المشرف على برنامج مودة، إنه جارٍ التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لبدء تطبيق برنامج مودة، كمتطلب تخرج لطلاب الجامعات بداية من العام الدراسي الجديد 2020- 2021.

وأشار "عثمان"، فى تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الهدف من تطبيق البرنامج على طلاب الجامعات هو تحقيق الهدف المطلوب في الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا، من خلال رفع وعى تلك الفئة من الشباب في سن الزواج بأسس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الجيد، بما يساعد في حل الكثير من المشكلات وتوعية الشباب بمواجهة الصعوبات بطرق بسيطة، إضافة إلى التوعية الصحية والنفسية والدينية بحقوق وواجبات الطرفين داخل العلاقات الزوجية.

وأكد أن البرنامج نجح فى الوصول إلى قاعدة كبيرة من الشباب خلال الفترة الماضية، حيث يسعى إلى الحفاظ على كيان الأسرة ودعم الشباب المقبل على الزواج ومدهم بالخبرات والمعارف اللازمة.

وأوضح أن معدلات التردد علي منصات مودة الإلكترونية لتثقيف الشباب المقبل على الزواج بلغت حوالي مليون و600 ألف شاب وفتاة، مشيرا إلى أنه تم تأهيل الفتيات المقبلات على الزواج في مرحلة الخطوبة في أربع محافظات، هي: (الإسكندرية- القاهرة- الجيزة- الفيوم) لاستهداف أكثر من 200 شاب وفتاة.

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