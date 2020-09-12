«الشريف» يكرم 40 طالبًا من أوائل «الثانوية» بالإسكندرية

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، 40 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة، تشجيعا لهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد للارتقاء باسم مصر عاليا، بحضور يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، المهندس أحمد كمال رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.وأعرب المحافظ عن فخره بتواجده مع المتفوقين، مؤكدا أنهم مستقبل مصر وفخرها وقادتها وسيتم الاعتماد عليهم خلال السنوات المقبلة، وحث الطلاب على الاجتهاد ومواصلة الجهد لكي يصلوا إلى أعلى المناصب، موجهم بالحفاظ على التفوق خلال المرحلة الجامعية.وأكد أن الإسكندرية تدعم شبابها المتفوقين، وعلي أتم الاستعداد لتلبية احتياجاتهم، موجهًا الشكر إلي جميع القائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة.