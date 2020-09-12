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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الشريف» يكرم 40 طالبًا من أوائل «الثانوية» بالإسكندرية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:37 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
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كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، 40 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة، تشجيعا لهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد للارتقاء باسم مصر عاليا، بحضور يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، المهندس أحمد كمال رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.

وأعرب المحافظ عن فخره بتواجده مع المتفوقين، مؤكدا أنهم مستقبل مصر وفخرها وقادتها وسيتم الاعتماد عليهم خلال السنوات المقبلة، وحث الطلاب على الاجتهاد ومواصلة الجهد لكي يصلوا إلى أعلى المناصب، موجهم بالحفاظ على التفوق خلال المرحلة الجامعية.

وأكد أن الإسكندرية تدعم شبابها المتفوقين، وعلي أتم الاستعداد لتلبية احتياجاتهم، موجهًا الشكر إلي جميع القائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة.
«الشريف» يكرم 40 طالبًا من أوائل «الثانوية» بالإسكندرية
«الشريف» يكرم 40 طالبًا من أوائل «الثانوية» بالإسكندرية
«الشريف» يكرم 40 طالبًا من أوائل «الثانوية» بالإسكندرية
«الشريف» يكرم 40 طالبًا من أوائل «الثانوية» بالإسكندرية
«الشريف» يكرم 40 طالبًا من أوائل «الثانوية» بالإسكندرية
«الشريف» يكرم 40 طالبًا من أوائل «الثانوية» بالإسكندرية
«الشريف» يكرم 40 طالبًا من أوائل «الثانوية» بالإسكندرية
«الشريف» يكرم 40 طالبًا من أوائل «الثانوية» بالإسكندرية
«الشريف» يكرم 40 طالبًا من أوائل «الثانوية» بالإسكندرية
«الشريف» يكرم 40 طالبًا من أوائل «الثانوية» بالإسكندرية

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