شيرين رضا ضيفة SNL بالعربي على شاشة ON.. الليلة

تستضيف حلقة الليلة من الموسم الرابع من البرنامج الكوميدي "SNL بالعربي" الفنانة شيرين رضا، وذلك مساء اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة، عبر شبكة قنوات "ON".ويستضيف البرنامج في هذا الموسم عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: أحمد السقا، محمد رمضان، خالد النبوي، سمية الخشاب، شيرين رضا، ماجد المصري، بيومي فؤاد، ومن نجوم الغناء أحمد شيبة وأوكا، ومن نجوم الكرة أحمد حسام ميدو.وتتناول حلقات البرنامج بعض الأحداث التي تقع على أرض الواقع أو بعض المشاهد في الأعمال السينمائية أو المسرحية بشكل كوميدي ساخر.برنامج "SNL بالعربي" حقق نجاحًا كبيرًا خلال المواسم الثلاثة، وشارك في تقديمه عدد من الشباب، منهم إسلام إبراهيم ومحمود الليثى وأحمد سلطان ونانسى صلاح وخالد منصور ونور قدري.