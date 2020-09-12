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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد يومين من طرحها.. مشاهدات قليلة لـ سميرة سعيد بكليب «قط وفار»

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:20 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
منار إبراهيم
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حقق كليب "قط وفار" للمطربة سميرة سعيدة 300 ألف مشاهدة، فيما تعتبر مشاهدات قليلة، حيث لم تصل إلى نصف مليون رغم مرور يومين على طرحها عبر قناتها الرسمية عبر "يوتيوب".

ويعتبر عدد مشاهدات أغنية "قط وفار" متدنية بالنسبة لأغانيها التي تطرحها سميرة سعيد بالسابق، حيث اعتادت على حصد ملايين المشاهدات فور طرح أي أغنية جديدة لها، لتتخطى المليون خلال الساعات الأولى.

وتعاونت سميرة سعيد في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي عبدالحميد الحباك، والملحن إيهاب عبدالواحد، والموزع الموسيقي النابلسى، والأغنية توزيع شركة ديجيتال ساوند.

جدير بالذكر أن الديفا سميرة سعيد ظهرت بلوك جديد فى بوستر الأغنية، وقد لاقى هذا اللوك إعجاب جمهورها، وتلقت العديد من تعليقات الإشادة والاستحسان.

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