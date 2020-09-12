رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القصر يعلن إصابة وريثة عرش إسبانيا بكورونا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:59 م
الأميرة ليونور
الأميرة ليونور
وكالات
طباعة
ستخضع وريثة العرش الإسباني، الأميرة ليونور، إلى الحجر الصحي بعد رصد إصابة أحد زملائها في الدراسة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكر مصدر من القصر الملكي.

وقال ناطق باسم القصر لوكالة «فرانس برس»: "بعد اكتشاف إصابة بكوفيد-19 لدى أحد الطلاب في صف أميرة أستورياس، أوصت المدرسة أولياء الأمور بعدم حضور تلاميذ هذا الصف لمدة 14 يوما".

وكانت ابنة ملك إسبانيا فيليبي السادس، والبالغة من العمر 14 عاما، قد عادت إلى المدرسة الأربعاء في مؤسسة خاصة في مدريد.

وأضاف المتحدث أنها "ستجري فحصا" مخبريا (بي سي آر) للتحقق مما إذا كانت مصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن الملك والملكة "ينويان في الوقت الحالي مواصلة أنشطتهما الرسمية".

وإسبانيا هي أول دولة في أوروبا تتجاوز هذا الأسبوع عتبة 500 ألف إصابة بالفيروس، وقد أعلنت الجمعة عن أكثر من 12 ألف إصابة إضافية مقارنة بحصيلة الخميس، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء.

وحملت بداية العام الدراسي إجراءات صحية صارمة، مثل فرض وضع الكمامة في الأوقات كافة للتلاميذ اعتبارا من سن السادسة، كما سادت خلالها مخاوف لدى الأهل من إرسال أطفالهم إلى المدرسة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

والدة مجند القطار: قلبى اتقطع على ابنى.. وأتمنى لقاء السيدة صفية

براتب 3000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب

الصور

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

الأكثر قراءة

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

بالأسماء.. المؤبد لـ بديع و11 آخرين والمشدد 3 سنوات لـ 57 متهما في أحداث اقتحام قسم العرب

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

أيام زمان

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

خيل وكلب وتماثيل وعقود فرعونية.. أغرب هدايا السادات للفنانين والرؤساء

أسرار «السرايا الصفراء».. من أنشأ أول مستشفى مجانين فى مصر؟

نجم الساعة

«سلال الخير».. كيف تنقذ الصوامع مصر من الجوع والعوز؟

منوعات

الاثنين.. القمر يتعامد على الكعبة ويقترن مع «الزهرة»

موعد وشروط تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية

مواعيد القطارات اليوم السبت 12-9-2020

تيم يصعد لنهائى بطولة أمريكا المفتوحة بفوزه على ميدفيديف

مقالات الرأي
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ جادالحق على جاد الحق.. الرجل الذى لم تُغّير المناصب فيه شيئًا
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «3»
المزيد

الثقافة

«الأمثال الحلوة» في مفردات الحارة المصرية

«أسرارالأحجار».. فتنة وجمال وسحر الأحجار الكريمة

«بير سكران» لـ أحمد عبد العزيز.. من بيوت الغواني إلى يحيا سعد

كيف دخل «بليغ» تراث الغناء العربي عبر صوت «الست»؟