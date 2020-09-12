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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

رئيس «الأسقفية» يكرم الناجحين من أبناء مدارس الكنيسة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:47 م
منير حنا
منير حنا
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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كرم الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، اليوم السبت، 100 طالب وطالبة من خريجي المؤسسات التعليمية التابعة للكنيسة بينها وحدة الصم والبكم بمصر القديمة، المدرسة الأسقفية بمنوف، مدرسة اللاجئين السودانيين، بالإضافة إلى أبناء الكنائس الأسقفية بالشهادات الإعدادية والثانوية والبكالوريوس.

وهنأ رئيس الأساقفة الناجحين.. مستشهدا بقصة النبي يوسف الذي كان أمينًا وصادقًا في عمله فوهبه الله النجاح رغم كل ما مر به من صعوبات في رحلته حين دخل السجن وخرج منه وزيرًا.

واستشهد بآية من الإنجيل تقول: "كان الرب مع يوسف فكان رجلًا ناجحًا"، مؤكدًا أن قصة يوسف ذكرت في القرآن والإنجيل وهو دليل على أن الأمانة أفضل طريق للنجاح.

وقال: "من يجتهد في وقت ما سيصبح وزيرًا أو رئيس مثلما فعل يوسف ولكن بشرط الأمانة، وأن نظل مع الله وربنا يبارككم ونتمنى لكم نجاحا في خدمتكم بالوطن."

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم قدمت فرقة كلاسيكيات الغنائي والمطربة داليا إيهاب يونس فقراته، فقدمت أغنية للصم والبكم بعنوان "مش قادر يسمع لكن مش كل الكلام له صوت" مع بعض الرموز بلغة الإشارة تحية من الفريق الغنائي للمكرمين.

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