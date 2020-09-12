حماية المستهلك: إحالة 26 معرض سيارات بـ6 محافظات إلى النيابة

صرح الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، بقيام الجهاز بإحالة 26 معرضًا لبيع السيارات بمحافظات كفر الشيخ– بورسعيد– الفيوم– بني سويف– أسوان والدقهلية إلى النيابة العامة، وذلك بسبب عدم الإعلان عن الأسعار أو البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة للبيع، بالمخالفة لنصوص المواد 4، 5، 7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.يأتي هذا في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين، تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزًا لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضمانًا لحقوق المستهلكين فى مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.وأضاف رئيس الجهاز أنه قد تم ضبط 26 معرض سيارات لم يلتزم بتطبيق قانون حماية المستهلك، وتم تحرير محاضر وإحالتها للنيابة المختصة استكمالًا للحملات التي بدأها جهاز حماية المستهلك لضبط العمل بمعارض السيارات.وأشار رئيس الجهاز إلى أن الإحالة جاءت فى ضوء مخالفة مديرى الصفحات للمواد أرقام 4، 7، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تلزم المورد بضرورة إعلام المستهلك بكل البيانات الجوهرية عن المنتجات وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه، كما يلتزم المورد بأن يتضمن الإعلان عن المنتج أو الخدمة تحديد السعر الشامل لكل ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى.وقال "سمير" إن عدم الإفصاح عن سعر المنتج ينتقص من حقوق المستهلك، الذي نص القانون على حقه في المعرفة، وأن مخالفة ذلك يعرض صاحبها لتوقيع غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه مصري، وتصل إلى 2 مليون جنيه على الشركات وحتى منصات البيع الإلكترونية التي لا تفصح عن أسعار منتجاتها بشكل واضح.وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل التعاقد عليها، لاسيما وإن كان ذلك التعاقد عن بعد أو بواسطة وسيلة إلكترونية، وأكد استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.كما دعا الجهاز كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.