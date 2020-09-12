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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

27 حالة وفاة و643 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:16 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4240 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 643 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 325 ألفا و50 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 903 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 301 ألف و836 شخصا.

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