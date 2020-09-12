التحقيق مع صالح جمعة فى دهس شاب بالجيزة

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، تحقيقاتها مع صالح جمعة لاعب النادي الأهلى، في قضية سابقة والمتهم فيها بدهس شاب بالجيزة.وتعود وقائع القضية لشهر مارس الماضى، واستعجلت النيابة العامة في الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول تلك القضية المتهم فيها لاعب الأهلي، بدهس شاب بسيارته، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.وكانت نيابة القاهرة قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيل صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات؛ في اتهامه بالتسبب فى تهشيم سيارتين أثناء قيادته سيارته بمنطقة الزمالك، إلا أن اللاعب لم يفرج عنه حتى الآن، وذلك لأنه صادر قرار بضبطه وإحضاره على ذمة قضية دهس شاب فى الجيزة، والتى ما زالت تحقيقاتها جارية بنيابة قسم الجيزة.