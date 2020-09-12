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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مدرس فرنساوي خطط للجريمة.. تحريات المباحث في خطف طفل بالهرم وطلب فدية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:48 م
خطف طفل
خطف طفل
ندى حمدي
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حصلت «الدستور» على تحريات المباحث الجنائية في اتهام 7 أشخاص بخطف طفل، يبلغ من العمر 8 سنوات، من أمام مسكنه بمنطقة الهرم فى الجيزة، وطلب فدية مليون جنيه.

وتبين من التحريات أنه عقب تلقي رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا من ربة منزل، أفادت فيه بتعرض ابنها البالغ من العمر 8 سنوات للخطف على يد مجهولين، وطلب فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، واشتباهها فى شخصين شقيقين يرتبطان بعلاقة قرابة بها، أنهما وراء خطف ابنها لمروره بضائقة مالية.

بإجراء التحريات التى أشرف عليها العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والرائدان كريم عليان، ومحمد سعودى، تم التوصل لهوية المتهمين، وخلال تحديد الأماكن التي يترددون عليها، أطلق المتهمون سراح الطفل، وعاد لأسرته دون تعرضه لإيذاء.

اعترف المتهمون وبينهم مدرس لغة فرنسية، أن اثنين منهم شقيقان، يرتبطان بعلاقة قرابة بوالدة الطفل، ونتيجة لمرورهما بضائقة مالية، قررا خطف الطفل، طمعا فى ثروة والده، الذي يعمل في إحدى الدول العربية، واتفقوا مع باقى المتهمين الخمسة، ومن بينهم مدرس اللغة الفرنسية، الذي وضع للمتهمين مخطط تنفيذ الجريمة، وكيفية استدراج الطفل، والتفاوض مع أسرته للحصول على فدية مليون جنيه.

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