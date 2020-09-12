أوكا يبدأ تصوير فيديو كليب أغنية «اتدلع ١٩٩١» (صور)

بدأ اليوم مطرب المهرجانات "أوكا" تصوير أحدث أغانيه بعنوان "اتدلع ١٩٩١"، على طريقة الفيديو كليب في أحد الإستوديوهات الشهيرة بالقاهرة.أغنية "أتدلع ١٩٩١" كلمات وتوزيع "أوكا" ألحان "بينووو"، وتدور فكرة الأغنية في إطار عام ١٩٩١، تحت إشراف النجمة "مي كساب"، مدير تصوير "فيدريكو كورنو"، إخراج "يحيي علاء"، إنتاج 8% برودكشن، إدارة أعمال الفنان "أوكا" تالنت ميديا برودكشن والمسؤول من الشركة شيتوس.جدير بالذكر أن" أوكا" تعاون بكثافة مع زوجته مي كساب" الفترة الماضية، حيث قدما توزيعًا موسيقيًا لأغنيتها الأخيرة "ودي عاجبك فيها إيه"، من كلمات "أمير طعيمة"، ألحان الراحل"أشرف سالم"، ميكس وماستر "جورج يعقوب"، والتي طرحتها منتصف يونيو الماضي عبر حسابها الشخصي على موقع "يوتيوب".وقبلها بأشهر قدمت "مي" أغنية بعنوان "ماما فين"، بالتعاون مع "أوكا" وابنتهما "فريدة"، وهى من كلمات "حسن عطية"، ألحان وتوزيع "أوكا"، وجاء تصوير الأغنية بشخصيات كرتونية.