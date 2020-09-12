36 مرشحا محتملا لـ «النواب» بدمياط يوقعون الكشف الطبي

تقدم ٣٦ مرشحا لإجراء الفحوصات الطبية لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة على المقاعد الفردية والقائمة بمحافظة دمياط خلال يومين من بداية فتح الباب الترشح، أمس الجمعة، أبرزهم محمد الحمادى الحصي عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية، المحامى ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، الدكتور ابو المعاطى مصطفي، عضو مجلس النواب أيضا.يذكر أنه تم تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية بدمياط بحيث أصبحت دائرتين تمثل كل منهما بمقعدين، الدائرة الأولى مركز وبندر دمياط ومركز كفر البطيخ ومدينة دمياط الجديدة، والدائرة الثانية مركز كفر سعد ومركز فارسكور ومركز الزرقا.