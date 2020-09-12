برلماني: توجيهات الرئيس بتخفيض أسعار رسوم التقنين «فرصة ذهبية»

قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح بمخالفات البناء فرصة ذهبية لجميع المصريين، والتسهيلات الحكومية التي تقدم عليه بشكل يومي من القيادة السياسية والحكومة، والتي كان آخرها تعميم رسم الـ50 جنيهًا للتصالح في الريف تؤكد جدية الدولة في الإصلاح وردع كل صور البناء العشوائي في مصر.وأكد الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن الشائعات التي روجت حول تطبيق القانون في البداية هي التي عطلت الاستفادة الكبيرة منها على مدار الفترة الماضية، خاصة أن القانون ذات أهداف ورؤى نبيلة من شأنها تحقيق الاستقرار للمواطنين الذين دفعوا أموالهم في مباني مخالفة من أجل رفع قيمتها والتعاطي القانوني بشأنها، ومن ثم هو قانون لصالح الموطن في الأساس وليس عقابا له.ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه رغم كل التحديات التي صاحبت القانون إلا أن تحركات القيادة السياسية والحكومة فى التعاطي مع الأزمات التي أثيرت حوله بتسهيلات جديدة ذات صلة بالأوراق والمستندات المطلوبة وأيضا تخفيض الأسعار وعدم المبالغة فيه بكل المحافظة، حتى وصل الأمر لتفعيل الحد الأدني بكل القرى والريف في مصر، من شأنها أن تشجع المواطن للاستفادة منها بشكل أكبر.واختتم حديثه بالتأكيد علي ضرورة أن يدرك جميع المواطنين أن هذه فرصة لن تتكرر وعليهم الاستفادة منها في ضوء المرونة التي تتعاطى بها الحكومة وتضع كل الاعتبارات الخاصة بالأسعار لديها وتعمل على تقديم تسهيلات بشأنها، مشيرا إلى أن البناء العشوائي في مصر آفة والحسم والردع معه لصالح الأجيال القادمة ومستقبل مجتمعنا المصري.