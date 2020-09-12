برلماني: توجيهات الرئيس بتخفيض أسعار رسوم التقنين «فرصة ذهبية»
السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:43 م
عائشة حسنطباعة
قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح بمخالفات البناء فرصة ذهبية لجميع المصريين، والتسهيلات الحكومية التي تقدم عليه بشكل يومي من القيادة السياسية والحكومة، والتي كان آخرها تعميم رسم الـ50 جنيهًا للتصالح في الريف تؤكد جدية الدولة في الإصلاح وردع كل صور البناء العشوائي في مصر.
وأكد الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن الشائعات التي روجت حول تطبيق القانون في البداية هي التي عطلت الاستفادة الكبيرة منها على مدار الفترة الماضية، خاصة أن القانون ذات أهداف ورؤى نبيلة من شأنها تحقيق الاستقرار للمواطنين الذين دفعوا أموالهم في مباني مخالفة من أجل رفع قيمتها والتعاطي القانوني بشأنها، ومن ثم هو قانون لصالح الموطن في الأساس وليس عقابا له.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه رغم كل التحديات التي صاحبت القانون إلا أن تحركات القيادة السياسية والحكومة فى التعاطي مع الأزمات التي أثيرت حوله بتسهيلات جديدة ذات صلة بالأوراق والمستندات المطلوبة وأيضا تخفيض الأسعار وعدم المبالغة فيه بكل المحافظة، حتى وصل الأمر لتفعيل الحد الأدني بكل القرى والريف في مصر، من شأنها أن تشجع المواطن للاستفادة منها بشكل أكبر.
واختتم حديثه بالتأكيد علي ضرورة أن يدرك جميع المواطنين أن هذه فرصة لن تتكرر وعليهم الاستفادة منها في ضوء المرونة التي تتعاطى بها الحكومة وتضع كل الاعتبارات الخاصة بالأسعار لديها وتعمل على تقديم تسهيلات بشأنها، مشيرا إلى أن البناء العشوائي في مصر آفة والحسم والردع معه لصالح الأجيال القادمة ومستقبل مجتمعنا المصري.
وأكد الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن الشائعات التي روجت حول تطبيق القانون في البداية هي التي عطلت الاستفادة الكبيرة منها على مدار الفترة الماضية، خاصة أن القانون ذات أهداف ورؤى نبيلة من شأنها تحقيق الاستقرار للمواطنين الذين دفعوا أموالهم في مباني مخالفة من أجل رفع قيمتها والتعاطي القانوني بشأنها، ومن ثم هو قانون لصالح الموطن في الأساس وليس عقابا له.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه رغم كل التحديات التي صاحبت القانون إلا أن تحركات القيادة السياسية والحكومة فى التعاطي مع الأزمات التي أثيرت حوله بتسهيلات جديدة ذات صلة بالأوراق والمستندات المطلوبة وأيضا تخفيض الأسعار وعدم المبالغة فيه بكل المحافظة، حتى وصل الأمر لتفعيل الحد الأدني بكل القرى والريف في مصر، من شأنها أن تشجع المواطن للاستفادة منها بشكل أكبر.
واختتم حديثه بالتأكيد علي ضرورة أن يدرك جميع المواطنين أن هذه فرصة لن تتكرر وعليهم الاستفادة منها في ضوء المرونة التي تتعاطى بها الحكومة وتضع كل الاعتبارات الخاصة بالأسعار لديها وتعمل على تقديم تسهيلات بشأنها، مشيرا إلى أن البناء العشوائي في مصر آفة والحسم والردع معه لصالح الأجيال القادمة ومستقبل مجتمعنا المصري.