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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بطريرك الكلدان يدعو الشباب للدخول للخدمة الكهنوتية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:40 م
الأب بولس ساتي
الأب بولس ساتي
جرجس صفوت
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قال الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إنه الكاردينال لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية قال إن:" من المؤسف أن الدعوات الكهنوتية والرهبانية لقد تراجعت في كنيستنا، هذه السنوات الاخيرة، بسبب ظروف الهجرة وعدم الاستقرار، وتراجع القيم، والانتقادات للكنيسة، والضغوطات العديدة التي يتعرض لها الشباب والشابات. كنيستنا في أزمة دعوات حقيقية. ثمة نقص كبير في العدد والنوع داخل العراق وخارجه. الكل يطلب كهنة ورهبانا وراهبات".

وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان ساكو وجه دعوة للشباب قال فيها: "أتوجه لمناسبة بدء السنة الأكاديمية الحالية 2020-2021 إلى شبابنا وشاباتنا لأدعوهم ليكونوا أسخياء من أجل المسيح والكنيسة والمجتمع، فيجودوا بحياتهم في خدمة اخوتهم واخواتهم".

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