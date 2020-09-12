ضبط متهمين بسرقة بطاريات شركة المصرية في دمياط

تمكنت قوة من قسم شرطة كفرالبطيخ، بدمياط، من ضبط 12 بطارية على متن سيارة نقل خاصة بكبائن شركة الاتصالات قبل نقلها إلى محافظة الغربية لبيعها، حيث نجح الرائد محمود المنصوري، رئيس مباحث مركز كفرالبطيخ، في ضبط سيارة نقل كانت في نطاق دائرة مركز كفرالبطيخ، محملة بعدد 12 بطارية عملاقة، خاصة بكبائن الشركة المصرية للاتصالات.تم ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد اعتراف المتهمين بسرقتها لبيعها في محافظة الغربية، تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق معهم في التهمة المنسوبة لهم.