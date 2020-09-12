سفينة الإنقاذ الألمانية «آلان كردي» تستأنف مهمتها في المتوسط

أعلنت منظمة "سي آي" الألمانية غير الحكومية لمساعدة المهاجرين، السبت، أن سفينة الإنقاذ "آلان كردي"، وهي واحدة من ثلاث سفن تملكها المنظمة، استأنفت مهمتها في البحر المتوسط بعد توقف.وذكرت المنظمة، في بيان، أن سفينة "آلان كردي"، التي سميت تيمنا باسم طفل سوري وُجد ميتا على شاطئ تركي العام 2015 وتسببت صورته بصدمة عارمة- غادرت ميناء بلدة بوريانا الإسبانية، مساء الجمعة، إلى وجهة غير محددة.وانتقد رئيس المنظمة غير الحكومية مرة أخرى عدم التزام الدول الأوروبية بمسألة المهاجرين، لا سيما عدم تهافتها لإيجاد حل لإيواء 12 ألف لاجئ بعد حريق مخيم موريا اليوناني هذا الأسبوع.وقال جوردن إيسلر: "نشهد على الحل الأوروبي الحقيقي منذ خمس سنوات، وهو مقتل 20 ألف شخص في البحر المتوسط و12 ألف شخص يبحثون عن الحماية في موريا".ومنذ مايو، كان خفر السواحل الإيطاليون يمنعون السفينة من الإبحار بسبب مشاكل "تقنية".ثم سُمح لها بالإبحار إلى الميناء الإسباني الواقع قرب فالنسيا لإجراء أعمال الصيانة.وأشارت "سي آي" إلى أن إصلاح السفينة حال دون إجراء ثلاث عمليات إنقاذ.وذكرت، نقلًا عن أرقام وفرتها الأمم المتحدة، أن 252 شخصًا لقوا حتفهم في منطقة العمليات المعتادة للسفينة منذ مايو خلال غيابها.ولم يُثر منح السلطات الإسبانية لسفينة "آلان كردي" الإذن بالإبحار أي اعتراض من إيطاليا.وتنوي المنظمة الألمانية غير الحكومية تسيير سفينة جديدة بحلول نهاية العام باسم "غالب"، تيمنا باسم شقيق آلان.وبموازاة ذلك، تقوم سفن إنسانية أخرى حاليًا بعمليات إنقاذ في البحر المتوسط، هي "سي ووتش 4" التابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود"، والمنظمة غير الحكومية الألمانية "سي ووتش"، ومركب "لويز ميشيل" الذي موّله فنان الشارع البريطاني بانكسي بسرية تامة.