إسكان البرلمان: تخفيض رسوم «التصالح» دليل على انحياز الحكومة للمواطن

قال معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قيام العديد من المحافظات بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء، وقيام محافظات أخرى بتقسيط الرسوم؛ يؤكد انحياز الحكومة للمواطن، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي والرغبة في التخفيف عنه مع تفعيل القانون والالتزام به تماما في مجال مخالفات البناء، وذلك لأن الدولة قررت وفق توجيهات الرئيس السيسي وضع خط أحمر أمام المخالفات والتعديات بشكل نهائي.ولفت محمود، في بيان له اليوم، إلى قيام محافظة المنوفية بتخفيض الأسعار التقديرية التي تم الإعلان عنها للتصالح في مخالفات البناء بنسبة تصل إلى 20%، بهدف تشجيع المواطنين ودعمهم على التقديم ودفع رسوم التقنين.وقال إن كل القرارات التي تتخذ للصالح العام ومنفعة الوطن، والعمل على وضع نهاية لفساد المحليات.