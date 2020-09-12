«سوبرجيت» تعلن انضمام 3 أتوبيسات فاخرة إلى أسطولها

أعلنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري "سوبرجيت"، إحدى شركات وزارة النقل، استلامها 3 أتوبيسات فاخرة من شركة "قسطور مصر" للصناعة والتجارة "مان"، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 10 أتوبيسات جديدة بتكلفة 50 مليون جنيه، ليصبح إجمالي ماوصل من هذه الصفقة حتى الآن 7 أتوبيسات، ترفع أسطولها إلى 217 أتوبيسا، تصل قبل نهاية هذا العام إلى 220 أتوبيسا، بناءا على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالتدعيم المستمر لأسطول أتوبيسات الشركة لضمان المحافظة على مستوى خدمة متميز.وأوضحت الشركة، في بيان، أن الـ10 أتوبيسات الجديدة التي تم التعاقد عليها لتدعيم أسطول الشركة ستساهم في تقديم خدمة متميزة للركاب بالإضافة إلى أهميتها الكبيرة في تشجيع الصناعة المصرية الوطنية وخلق فرص عمل جديدة، مضيفا أن هذه الأتوبيسات تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل (إنترنت مجاني، تتبع الرحلات، مداخل شحن USB، مقاعد مصممة بمسافات أكبر لمزيد من الرفاهية والراحة، شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقى).وأشار البيان إلى أن هناك خطة شاملة يتم تنفيذها لتطوير أسطول شركة الاتحاد العربي للنقل البري "سوبرجيت"، ورفع الكفاءة الفنية له، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعي، بما يساهم في مواكبة خطط الدولة التنموية في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى أن هناك تعاقدات أخرى ستقوم بها الشركة في المستقبل القريب لتدعيم أسطولها للحفاظ على مستوى الخدمة المتميز المقدم لجمهور الركاب.