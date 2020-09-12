رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«سوبرجيت» تعلن انضمام 3 أتوبيسات فاخرة إلى أسطولها

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:28 م
سوبرجيت
سوبرجيت
علا غزال
طباعة
أعلنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري "سوبرجيت"، إحدى شركات وزارة النقل، استلامها 3 أتوبيسات فاخرة من شركة "قسطور مصر" للصناعة والتجارة "مان"، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 10 أتوبيسات جديدة بتكلفة 50 مليون جنيه، ليصبح إجمالي ماوصل من هذه الصفقة حتى الآن 7 أتوبيسات، ترفع أسطولها إلى 217 أتوبيسا، تصل قبل نهاية هذا العام إلى 220 أتوبيسا، بناءا على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالتدعيم المستمر لأسطول أتوبيسات الشركة لضمان المحافظة على مستوى خدمة متميز.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الـ10 أتوبيسات الجديدة التي تم التعاقد عليها لتدعيم أسطول الشركة ستساهم في تقديم خدمة متميزة للركاب بالإضافة إلى أهميتها الكبيرة في تشجيع الصناعة المصرية الوطنية وخلق فرص عمل جديدة، مضيفا أن هذه الأتوبيسات تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل (إنترنت مجاني، تتبع الرحلات، مداخل شحن USB، مقاعد مصممة بمسافات أكبر لمزيد من الرفاهية والراحة، شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقى).

وأشار البيان إلى أن هناك خطة شاملة يتم تنفيذها لتطوير أسطول شركة الاتحاد العربي للنقل البري "سوبرجيت"، ورفع الكفاءة الفنية له، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعي، بما يساهم في مواكبة خطط الدولة التنموية في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى أن هناك تعاقدات أخرى ستقوم بها الشركة في المستقبل القريب لتدعيم أسطولها للحفاظ على مستوى الخدمة المتميز المقدم لجمهور الركاب.

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

«تصالح طرف ومحامي الزمالك».. تفاصيل التحقيقات مع صالح جمعة

إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

الصور

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

الأكثر قراءة

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي

بالأسماء.. المؤبد لـ بديع و11 آخرين والمشدد 3 سنوات لـ 57 متهما في أحداث اقتحام قسم العرب

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

أيام زمان

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

خيل وكلب وتماثيل وعقود فرعونية.. أغرب هدايا السادات للفنانين والرؤساء

أسرار «السرايا الصفراء».. من أنشأ أول مستشفى مجانين فى مصر؟

نجم الساعة

«سلال الخير».. كيف تنقذ الصوامع مصر من الجوع والعوز؟

منوعات

الاثنين.. القمر يتعامد على الكعبة ويقترن مع «الزهرة»

موعد وشروط تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية

مواعيد القطارات اليوم السبت 12-9-2020

تيم يصعد لنهائى بطولة أمريكا المفتوحة بفوزه على ميدفيديف

مقالات الرأي
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ جادالحق على جاد الحق.. الرجل الذى لم تُغّير المناصب فيه شيئًا
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «3»
المزيد

الثقافة

«الأمثال الحلوة» في مفردات الحارة المصرية

«أسرارالأحجار».. فتنة وجمال وسحر الأحجار الكريمة

«بير سكران» لـ أحمد عبد العزيز.. من بيوت الغواني إلى يحيا سعد

كيف دخل «بليغ» تراث الغناء العربي عبر صوت «الست»؟