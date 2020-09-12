«الأرثوذكس»: البابا بتروس السابع رحل في سقوط طائرة 2004

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الكنيسة تحتفل لذكرى نياحة مثلث الرحمات صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا بتروس السابع في حادث مؤلم بسقوط الطائرة التي كان يستقلها مع رفقائه من مطارنة وكهنة وشمامسة وكان ذلك في عام 2004.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه أعطى مثلث الرحمات إهتمامًا كبيرًا للعمل التبشيري والرعائي في إفريقيا، كما عمل على تجديد مبنى البطريركية في الإسكندرية والمقر البطريركي بالقاهرة.