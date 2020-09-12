بتوجيهات من الرئيس.. مصر تواصل تكثيف رحلات الجسر الجوي لدعم متضرري السيول بالسودان

تواصل مصر تكثيف رحلات الجسر الجوي لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب السوداني في محنته، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحته خلال الآونة الأخيرة.وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية؛ للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق.وأعرب المسئولون فى دولة السودان عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، والوقوف بجانبهم فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدين أن جسر المساعدات يعد في أصله جسرا للمحبة والترابط التاريخي بين مصر والسودان.يأتى ذلك انطلاقًا من دور مصر المحورى باعتبارها الشقيقة الكبرى الداعمة لكافة دول القارة السمراء، خاصة فى أوقات المحن والأزمات.