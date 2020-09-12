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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الهلال الأحمر» تنظم تدريبًا على آليات التعقيم بالسويس

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:52 م
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
محمد الشريف
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استضافت محافظة السويس تدريبا حول آليات التعقيم والوقاية من فيروس كورونا المستجد، في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة الهلال الأحمر المصري ومبادرة "يلا تطوع"، المعروفة باسم "yalla volunteer".

وشهد اليوم التدريبي التوعية العملية بالأسس الصحية والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، من حيث كيفية التعقيم الصحيح للأماكن التي يتردد عليها المواطنون، وتأهيل الأفراد للحفاظ على أنفسهم من العدوى، وهذا في إطار تحذيرات وزارة الصحة لمواجهة الموجة الثانية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

كما تضمن التدريب تعريف المتدربين الفرق بين التنظيف والتعقيم، وتم تحديد طرق التعقيم وهي التسخين، والفلترة، والضغط العالي، والإشعاع، والتعقيم الرطب، وتوضيح متى يُستخدم الكحول، ومتى يُستخدم الكلور، ومعرفة أضرار كليهما، وما هي طرق التعقيم الصحيحة، بالإضافة إلى توضيح خطوات التعقيم.

الجدير بالذكر، أنه قام بالتدريب لجنة من مركز الهلال الأحمر الرئيسي في القاهرة، وأقيمت فعاليات اليوم التدريبي بمقر المجلس القومي للمرأة في محافظة السويس، في تمام الساعة الثالثة مساءً، واستمر التدريب لأربع ساعات.

يذكر أن مبادرة "Yalla Volunteer" هي مبادرة شبابية مصرية، تهدف إلى دعم ثقافة التطوع والمشاركات المجتمعية بين الشباب، وترسيخ الإيمان بفكرة المسئولية المجتمعية عند الشباب.
«الهلال الأحمر» تنظم تدريبًا على آليات التعقيم بالسويس
«الهلال الأحمر» تنظم تدريبًا على آليات التعقيم بالسويس

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