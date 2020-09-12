وصول وزيرة التضامن لافتتاح مبنى الشهيد «المنسي» بجمعية رسالة

وصلت، منذ قليل، وزيرة التضامن نيفين القباج، لمقر جمعية رسالة للأعمال الخيرية، لافتتاح مبنى الشهيد أحمد المنسي، اليوم السبت، تخليدًا لذكراه، وشهدت جمعية رسالة للأعمال الخيرية بعض الاستعدادات قبل افتتاح فرع مبنى الشهيد أحمد المنسي، وذلك من خلال وضع لافتة كبيرة تحمل اسم وصورة الشهيد وعلى جانبي الجمعية وضعت أعلام مصر تمهيدا لافتتاح الفرع واستقبال الحضور.ونظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية، ظهر اليوم السبت، حفل افتتاح فرع الشهيد أحمد المنسي، وذلك تخليدًا لذكراه، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، والدكتور شريف عبدالعظيم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة، وذلك بمقر جمعية رسالة بشارع مصدق بالدقي.