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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أسرارالأحجار».. فتنة وجمال وسحر الأحجار الكريمة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:33 م
أحمد الحلواني
أحمد الحلواني
حسين عبد الرحيم
طباعة
عن سلسلة النشر العام بالهيئة المصرية العامة للكتاب، صدر للروائي والقاص أحمد الحلواني كتابه "أسرار الأحجار" في 272 من القطع الكبير، يحتوي على ثلاثة أجزاء، فيه إبحار فني يكشف عن خبرة الكاتب وعلاقته بهذا العالم المستخدم في التزين والجمال والسحر عند المراة والرجل.

تحمل الأحجار قيمة كونية كبيرة جهلها معظم الناس لارتباطها بعدد من العلوم الباطنية السرية، وقد حظيت منذ الإنسان الأول بقدسية كبيرة، فكتب عنها الفلاسفة، حتى الكتب السماوية والأديان تكلموا عنها بشكل أو بآخر، والغريب في الأمر أن أغلب هذه الأحجار جاءت من أعماق الأرض المظلمة لتشع بهجة وبهاء.

"أسرار الأحجار" يتناول تاريخ معتقدات استخدام الأحجار والمعادن الكريمة على مدى تاريخ البشرية، والتطور الحضاري للإنسان، ويمثل إضافة جديدة للمكتبة العربية لما فيه من جهد وجمع لكثير من المراجع القديمة والحديثة، بمنهجية واضحة، ولغة سهلة وممتعة.

استعرض الكتاب المسميات المتداولة، كذلك المسميات العلمية لهذه الخامات النادرة، كما استعرض تاريخ فهم تداول وتأثير الأحجار والمعادن على الحياة البشرية من مصادر تاريخية متنوعة، كذلك من الأساطير الضاربة في عمق التراث الإنساني، وما كتب عبر الزمان لمؤلفين وباحثين ورحالة وفلاسفة على مدى التاريخ الحضاري.

في الجزء الأول قام الكاتب بتعريف عام للأحجار والمعادن ومصادر تسميتها وتأثيراتها المختلفة طبقا لما تطلقه من أشعة كونية، وتأثير هذا على الكون والطبيعة والإنسان طبقا لما جاء في الأساطير القديمة، وتوضيح المفهوم الأسطوري لقدرات هذه الأحجار والمعادن على الإنسان والأبراج التي ينتمي إليها ولأي مدى تؤثر فيه، وعجائب وغرائب تلك الأحجار والمعادن.

أما الجزء الثاني من الكتاب تناول الشرح التفصيلي والمستفيض للأحجار الكريمة والمعادن النفيسة وكيف أنها تنقسم لمجموعات وعائلات مختلفة سواء من ناحية التركيب أو اللون أو الانتماء، فمنها البركانية أو الرسوبية، ومنها كذلك الشجيرية "النباتية" وأخيرا ناتج الأحياء البحرية والحيوانية.

وتناول الكتاب أيضا الدلالات والتأثيرات السحرية للأحجار والمعادن وعلاقاتها في التراث الشعبي مع الأبراج والكواكب المختلفة، ومدى توافقها مع الأعداد الرقمية الحسابية، وأهم الخصائص الطبيعية لكل معدن ولكل حجر والتي تجعلها متميزة من حيث اللون والتوهج، وكذلك تأثيرها الإشعاعي بما يزودنا بمصدر لا ينضب من أشعةِ اللّونِ الكونيةِ، وكيف يتم استخدام كل هذا في النواحي العلاجية.

ولم يغفل الكتاب ذكر بعض طرائف وغرائب القصص الأسطورية والتاريخية التي تناولت الأحجار، وتطور المعتقدات التاريخية مع التطور الحضاري والبيئي والعلمي، وكذلك علاقتها بتطور فكر الإنسان وحالته المزاجية وبالأخص مفهومه من ناحية الحسد وطرد الشياطين، والتناغم الروحي والشفاء من الأمراض.

وفي الجزء الثالث والأخير أضاف بعدا جديدا لفكر استخدامات الأحجار والمعادن وما يناسبهم للاحتفالات في المناسبات السنوية والشهرية واليومية، وتأثير الألوان المختلف على الحالة الإنسانية، فالحمراء للطاقة، البرتقالي للبهجة، الصَفّراء للتقوقع والانعزالية، وكيفية المحافظة والاعتناء بالأحجار.

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