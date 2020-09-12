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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بخريطة إلكترونية ومعدات كسح.. مطروح تستعد لمواجهة السيول

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:14 م
اللواء أشرف إبراهيم
اللواء أشرف إبراهيم
ياسمين شعيب
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عقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن وكافة الجهات المعنية؛ للوقوف على استعدادات كافة الأجهزة بالمحافظة لمواجهة السيول لسرعة التجهيز واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووجه سكرتير عام محافظة مطروح بمراجعة كافة معدات كسح مياه الأمطار وإجراء حصر بكل المعدات والأجهزة بكل مركز قبل موسم الشتاء، مع ضرورة تشكيل لجنة فنية بمراكز المحافظة، وذلك لمراجعة وتنسيق الأعمال بين الجهات المعنية لمواجهة السيول ومتابعة إجراءاتها، وكذلك مخرات السيول على أرض الواقع.

كما وجه بسرعة تنفيذ خريطة إلكترونية لجميع مخرات السيول بالتعاون مع الجهات المعنية والمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة، كما وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة شنايش صرف الأمطار على مستوى المحافظة.

وشدد على تحديد أماكن تمركز هيئة الإسعاف بالتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة، مؤكدا التواصل الدائم والمستمر لغرف عمليات المراكز مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بشأن الاستعداد المبكر لموسم الشتاء، وإعداد كافة الجهات المعنية لمواجهة السيول.
بخريطة إلكترونية ومعدات كسح.. مطروح تستعد لمواجهة السيول
بخريطة إلكترونية ومعدات كسح.. مطروح تستعد لمواجهة السيول
بخريطة إلكترونية ومعدات كسح.. مطروح تستعد لمواجهة السيول
بخريطة إلكترونية ومعدات كسح.. مطروح تستعد لمواجهة السيول

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