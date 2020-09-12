بخريطة إلكترونية ومعدات كسح.. مطروح تستعد لمواجهة السيول

عقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن وكافة الجهات المعنية؛ للوقوف على استعدادات كافة الأجهزة بالمحافظة لمواجهة السيول لسرعة التجهيز واتخاذ الإجراءات اللازمة.ووجه سكرتير عام محافظة مطروح بمراجعة كافة معدات كسح مياه الأمطار وإجراء حصر بكل المعدات والأجهزة بكل مركز قبل موسم الشتاء، مع ضرورة تشكيل لجنة فنية بمراكز المحافظة، وذلك لمراجعة وتنسيق الأعمال بين الجهات المعنية لمواجهة السيول ومتابعة إجراءاتها، وكذلك مخرات السيول على أرض الواقع.كما وجه بسرعة تنفيذ خريطة إلكترونية لجميع مخرات السيول بالتعاون مع الجهات المعنية والمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة، كما وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة شنايش صرف الأمطار على مستوى المحافظة.وشدد على تحديد أماكن تمركز هيئة الإسعاف بالتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة، مؤكدا التواصل الدائم والمستمر لغرف عمليات المراكز مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة مع الجهات المعنية.جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بشأن الاستعداد المبكر لموسم الشتاء، وإعداد كافة الجهات المعنية لمواجهة السيول.