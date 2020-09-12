حريق في كافيه بدمياط

نشب حريق بكافية على طريق رأس البر بدمياط نتيجة اشتعال أسطوانة بوتاجاز، حيث فوجئ أهالي القرية باندلاع النيران وتصاعد الأدخنة وسط حالة من الذعر لدى الأهالي.تجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق، وتحرير محضر شرطي بالواقعة، وحصر الخسائر التى لم تصل للأرواح، واستبيان وجود شبهة جنائية من عدمه في الواقعة.